Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7 sorprende a los cocineros con interesante lección de guarniciones andinas (VIDEO)

Las clases con el Chef Édgar Núñez siempre entusiasman a los cocineros de MasterChef 24/7, pues además de que aprenden nuevas recetas, les comparte datos interesantes sobre la gastronomía. En esta ocasión, el estricto “Maestro del fuego” les enseñó algunas preparaciones de guarniciones andindas y les explicó la importancia de los ingredientes que Mesoamérica les heredó al mundo.

