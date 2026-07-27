“Justificarte no funciona": Chef Édgar Núñez le pide a Daniela reconocer sus errores en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El “Maestro del fuego” se decepcionó con los cocineros por un reto express y aunque Daniela quiso explicar lo que pasó, le dijo que las excusas no son válidas.
Luego de que revisó el desayuno que los participantes que ya están en el top 12 de MasterChef 24/7 prepararon especialmente para la producción, el Chef Édgar Núñez los regañó por todos los platillos que salieron mal. Y la que no se quedó callada fue Daniela, que dijo que quizá las recetas venían mal y por eso fallaron. Sin embargo, el “Maestro del fuego” le recordó que no tienen que justificarse, sino buscar soluciones y esto incluye tener la capacidad de modificar las preparaciones sin tener que guiarse de un papel.