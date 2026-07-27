“Justificarte no funciona": Chef Édgar Núñez le pide a Daniela reconocer sus errores en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de que revisó el desayuno que los participantes que ya están en el top 12 de MasterChef 24/7 prepararon especialmente para la producción, el Chef Édgar Núñez los regañó por todos los platillos que salieron mal. Y la que no se quedó callada fue Daniela, que dijo que quizá las recetas venían mal y por eso fallaron. Sin embargo, el “Maestro del fuego” le recordó que no tienen que justificarse, sino buscar soluciones y esto incluye tener la capacidad de modificar las preparaciones sin tener que guiarse de un papel.