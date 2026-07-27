¡Carmen e Ixdit se dieron fuerte y Emmanuel reveló por qué no le pidió ser novios en MasterChef 24/7!
Entre muchas lágrimas, Emmanuel quedó fuera de MasterChef 24/7 en una noche donde los participantes ‘se dieron con todo’. ¡Revive los mejores momentos!
¡Del sartén al cuadrilátero! Los participantes cambiaron los utensilios de cocina para ponerse los ‘guantes’ y la ‘pelea estelar’ entre Ixdit y Carmen acaparó los reflectores. Al final de la noche, Emmanuel quedó eliminado de MasterChef 24/7. ¡Ojo a todo lo que nos platicó Emmanuel de su relación Ixdit en la cocina más famosa de México!