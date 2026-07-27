¡Así fue el estreno de Hoy No Me puedo Levantar 20 años después!

¡"La fuerza del destino” los volvió a juntar! Veinte años después del estreno de Hoy No Me Puedo Levantar, el elenco original se reunió en un espectáculo muy especial que se estrenó este fin de semana. Con lleno total y un rotundo éxito, el público disfrutó de canciones y anécdotas. ¡Aquí parte de lo que se vivió!