Cintia: ¿Y si no hay mañana? Depresión y ansiedad en jóvenes

Cintia es una adolescente de 18 años que va a la preparatoria pero continuamente se salta clases, pues no cree que le sirvan de algo si el mundo está como está. Su amigo Ángelo intenta mostrarle lo bueno de la vida, desde lo más simple hasta lo más complejo, sin embargo, ella está aferrada a ver únicamente los problemas de la sociedad y del mundo en general.

Su mamá es una enfermera que mantiene sola a Cintia, pues su esposo falleció 15 años atrás y no ha tenido pareja alguna desde entonces.

Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Cintia: ¿Y si no hay mañana?

La tía de Cintia llega a su casa cuando ve que un chico sale por la ventana de su sobrina, y aunque le dice a su hermana sobre lo ocurrido y que algo está mla con su sobrina, ella no hace caso pero la deja con la duda, por lo que le pregunta directamente a Cintia. La adolescente no trata de enmascarar lo que pasa y le confiesa que le gusta tener encuentros sexuales con diferentes hombres cada vez. La mamá no puede creer lo que escucha de su hija.

Cintia se las arregla para salir en la noche y estar con otro hombre, pero al regresar, su mamá ya la está esperando y la castiga. Al día siguiente su amigo va a buscarla y se alegra de que su mamá se haya dado cuenta, pues espera que así cambie su actitud, sin embargo, Cintia no muestra querer cambiar.





La noche siguiente, Cintia y su mamá tienen una conversación en la cocina donde hablan de su mamá en cuestiones amorosas. Cintia la convence para bajar una aplicación y que comience a salir con alguien, pues desde que no está su papá, la mamá no ha estado con nadie más.

Su mamá consigue una cita por la aplciación, y al conocer al hombre queda impactada. Ésto se lo cuenta a su hermana y le confiesa que podría comenzar algo más formal con él. Cintia escucha esta covnersación y entra furiosa a la cocina, haciéndole saber a la mamá que las aplciaciones de citas no son para tener una relación formal, sino para encuentros casuales únicamente. Al irse a su recámara, se le ocurre crear un perfil falso y hacer una cita con el hombre con el que está ilusionada su mamá.

Con mentiras la lleva al restaurante donde lo citó también a él para hacerlo caer e intentar desenmarcararlo frente a su mamá, pero lo único que hace es dejar en ridículo a su mamá y hacer una escena de la que termina sorprendida su madre.

Tras este momento, su mamá se asusta y sabe que es momento de llevarla con un especialista, por lo que la lleva a terapia para que entiendan sus emociones y la puedan apoyar. Ahí Cintia confiesa que le gustaba salir con hombres que sólo veía en esa ocasión por el no compromiso, dramas ni responsabilidades, pues no sabía qué podría pasar el día de mañana.

La terapeuta prometió ayudar a Cintia y eso sería más fácil con el apoyo de su mamá y las ganas de ella misma de salir de esa situación y dejar de tener pensamientos negativos.

