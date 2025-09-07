inklusion logo Sitio accesible
Programa 6 de septiembre 2025| Venga La Alegría Fin De Semana

En Venga la Alegría Fin De Semana, tuvimos momentos llenos de alegría, recuerdos y muchas emociones. Disfruta con todos los retos, polémicas y aprende recetas nuevas.

Aprende con nosotros cómo preparar unos dumplings, de manera sencilla y práctica. Disfruta con nuestros conductores de Venga la Alegría Fin de Semana, de la cultura china y mexicana, pues es algo mucho más grande de lo que aparenta. En Sin Filtro, se habló del nuevo romance de Ivonne Montero por un tema de edades que dejó varios comentarios y reacciones.

