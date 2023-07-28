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FOTOS | Melissa Ortega, el talento lo trae en la sangre y así lo demuestra

Melissa Ortega nos acompañó esta semana en el foro, y jugó con nosotros Guerra de Palabras. ¡Checa algunos de sus mejores datos y conócela mejor!

Por: Carolina Loaiza

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