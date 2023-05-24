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FOTOS | Conoce a Romain Gavras, ¡el nuevo novio de Dua Lipa!

Dua Lipa sorprendió con su presencia en Cannes, pero no sólo por su belleza, sino por su compañía. Pues es la primera vez que se deja ver con Romain Gavras.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Romain Gavras
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