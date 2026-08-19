Venga La Alegría | Programa 19 de agosto 2026 Parte 1 | El pleito legal de Luis Miguel con su piloto, el rescate de menor que se atragantaba y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de agosto 2026, parte 1:Charly López hace frente a las críticas por supuesto abandono a su mamá, Fernanda Castillo presume los elogios de su hijo, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta de solomillo de cerdo.

También, el piloto de Luis Miguel habla del pleito legal que tiene con el cantante, Mauricio Ochmann reacciona a los señalamientos de dañar a una mujer de la tercera edad; lo del rescate a un menor que se atragantaba en la CDMX, la detención de Carlos ‘N’ por el caso del Interlomas y más, explicado Con Peras y Manzanas; y el reportaje de Tabata Jalil.

Además, los mejores momentos y la salida de Ramahá de MasterChef 24/7, una ceremonia imperial del fuego en vivo y la entrevista a los protagonistas de ‘The Shards’. ¡Venga La Alegría!