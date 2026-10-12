Actualización del huracán Simón y todo sobre ‘Lady Croquis’, explicado Con Peras y Manzanas

El huracán Simón amenaza destinos del Pacífico Mexicano con lluvias, vientos y oleaje elevado; permanecería frente a las costas de Jalisco hasta el lunes. Activan alerta roja en Jalisco y Colima; Nayarit y Sinaloa refuerzan operativos preventivos y se suspenden clases en municipios de Jalisco y Nayarit. Además, le caso de ‘Lady Croquis’, la madre que enfrentó a un maestro de sexto grado de primaria en Veracruz.