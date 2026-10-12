Venga La Alegría | Programa 12 de octubre 2026 Parte 1 | Kunno y Julio llegan al contacto físico en La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de octubre 2026, parte 1: Marco Chacón confirma que sí habría sido envenenado cuando compartía casa con Imelda Tuñón, Alfredo Adame revive el pleito con Carlos Trejo, Victoria Ruffo explica por qué utiliza silla de ruedas, Daniela Romo revela por qué no tuvo hijos, Los Destrampados hicieron de las suyas con vecinos de Tlalpan y profundizamos sobre la artritis.

También, el reportaje de Víctor Landeros, la receta de tostadas de tinga verde, el festejo de cumpleaños de Ángela Aguilar, Julio César Chávez habló del proceso legal de su hijo y una pasarela de moda en parejas. Además, las aventuras de Lauro y todo lo que ocurrió en la sexta Gala de La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!