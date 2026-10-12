“Es muy duro”; María Elena Leal denuncia establecimiento en el que su yerno perdió la vida
María Elena Leal acudió con su hija ante las autoridades para denunciar el establecimiento donde fue asesinado su yerno.
María Elena Leal acudió con su hija ante las autoridades de la Ciudad de México para denunciar el establecimiento donde fue asesinado su yerno hace un año, mismo que está ubicado en la Zona Rosa. El culpable ya fue detenido. “Es muy duro. Sigue siendo doloroso”; revela la artista. Aquí te compartimos los detalles.