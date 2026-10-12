¡Esto es lo que verás en el estreno de la quinta temporada de Lotería del Crimen!
Sara Maldonado y Claudio Lafarga revelaron detalles sobre la quinta temporada de Lotería del Crimen, que se estrenará esta noche por la señal de Azteca 7.
Esta noche se estrena la quinta temporada de Lotería del Crimen y Sara Maldonado y Claudio Lafarga, nos acompañaron para contarnos qué viene en esta nueva entrega. Podrás seguir los 24 episodios cargados de acción y suspenso por las pantallas de Azteca 7. ¡No pierdas detalle!