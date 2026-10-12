Venga La Alegría | Programa 12 de octubre 2026 Parte 2 | Los daños y trayectoria del huracán Simón, Lady Croquis y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de octubre 2026, parte 2: El premio que recibió Luz Elena González en los American Global Awards, Alejandro Gou revela nuevos proyectos, Tiaré Scanda y Diego Bernal comparten detalles de Prefiero La Muerte; lo que debes saber del huracán Simón y la explicación Con Peras y Manzanas de Lady Croquis por Sergio Sepúlveda; y los secretos de los conductores que reveló Margarita McKenzie.

También, los mejores momentos del Exatlón del 11 de octubre 2026 y la visita de Sara Maldonado y Claudio Lafarga en la promoción de la nueva temporada de Lotería del Crimen. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!