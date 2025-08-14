¿Nunca existieron conflictos? Adal Ramones se pronuncia sobre los conflictos que pudieron existir en el elenco de Otro Rollo
Adal Ramones y parte del elenco estelar de Otro Rollo, se reunirán en Enrollados; así se pronunció sobre los rumores de ‘enojos y conflictos’ en el programa de televisión.
TV Azteca
Tras casi dos décadas de la última emisión de Otro Rollo, Adal Ramones y parte del elenco estelar del programa, se reunirán en Enrollados. Durante la presentación del proyecto, el conductor regiomontano se pronunció sobre los rumores de ‘enojos y conflictos’ que habrían envuelto al reparto del programa de televisión.
