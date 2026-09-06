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¡Adivina la década! Conductores de Venga La Alegría Fin De Semana cumplen un difícil reto musical

¿Puedes adivinar en qué década salieron canciones como “La Macarena” o “Gagnam Style”? Descubre cómo te va con el reto en Venga La Alegría Fin De Semana.

Los conductores de Venga La Alegría Fin De Semana se unieron a un reto que combina baile y sus conocimientos musicales: adivinar en qué década se lanzaron algunos éxitos icónicos como “La Macarena” o “Payaso de rodeo”. Descubre aquí cómo te hubiera ido a ti con el reto.

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