¡Adivina la década! Conductores de Venga La Alegría Fin De Semana cumplen un difícil reto musical
¿Puedes adivinar en qué década salieron canciones como “La Macarena” o “Gagnam Style”? Descubre cómo te va con el reto en Venga La Alegría Fin De Semana.
Los conductores de Venga La Alegría Fin De Semana se unieron a un reto que combina baile y sus conocimientos musicales: adivinar en qué década se lanzaron algunos éxitos icónicos como “La Macarena” o “Payaso de rodeo”. Descubre aquí cómo te hubiera ido a ti con el reto.