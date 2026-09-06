Receta para 15 de septiembre: tostadas de tinga de pollo fáciles y deliciosas
El chef Ismael Zhu nos enseña a preparar tostadas de tinga de pollo para la fiesta mexicana. Si buscas la receta perfecta para el 15 de septiembre, mira aquí.
En Venga La Alegría Fin De Semana, el chef Ismael Zhu comparte su secreto para preparar unas tostadas de tinga de pollo que quedan buenísimas. Prepárate para el 15 de septiembre con esta receta sencilla y deliciosa, de un platillo clásico para las fiestas patrias.