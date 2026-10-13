"¡Tiene que pagar lo que él hizo!”, Aída Cuevas revela si podría perdonar a su hermano Carlos
Luego de dar por concluido el pleito legal con su hermano Carlos, Aída Cuevas dejó clara su postura sobre una posible reconciliación. Aquí los detalles.
Aída Cuevas aseguró que su hermano Carlos aún tiene pendiente cubrir los gastos y costos legales del proceso legal que él inició en su contra. Tras dar por concluido este proceso legal, la cantante reveló si estaría dispuesta a perdonar y reconciliarse con su hermano. Además, explicó por qué antes mostraba una buena relación con su hermano.