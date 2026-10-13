¡Cásate y embárcate! Lo que debes saber del martes 13 y un poderoso ritual, por si se ofrece

Muchas personas consideran que el martes 13 es sinónimo de mala suerte, pero ¿qué tan cierto es que esta fecha sea negativa? Georgette Rivera, especialista en podomancia e hipnosis, nos acompañó para explicarnos por qué el martes 13 se considera de mala suerte. ¡Ojo con el ritual para librarnos de las malas vibras!