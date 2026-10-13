“Debería manejarlo bien”; Pedro Damián se pronuncia sobre la sentencia de Luis de Llano en su caso con Sasha Sokol

El productor Pedro Damián lamenta que Luis de Llano se niegue a cumplir la sentencia en su caso con Sasha Sokol; pero, él estaba al tanto de tal relación cuando trabajó con los ex-Timbiriche… ¡Así respondió! El artista también se pronunció sobre la reciente serie biográfica NO autorizada de la agrupación, así como una posible reunión de RBD.