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“Debería manejarlo bien”; Pedro Damián se pronuncia sobre la sentencia de Luis de Llano en su caso con Sasha Sokol

Pedro Damián lamenta que Luis de Llano se niegue a cumplir la sentencia en su caso con Sasha Sokol.

El productor Pedro Damián lamenta que Luis de Llano se niegue a cumplir la sentencia en su caso con Sasha Sokol; pero, él estaba al tanto de tal relación cuando trabajó con los ex-Timbiriche… ¡Así respondió! El artista también se pronunció sobre la reciente serie biográfica NO autorizada de la agrupación, así como una posible reunión de RBD.

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