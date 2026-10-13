Julio Camejo explica su reacción con Kunno tras casi enfrentarse a GOLPES en La Granja VIP, ¿le dio miedo? (VIDEO)
Sigue la tensión por el pleito entre Julio y Kunno en La Granja VIP, pero ahora el actor ya dio su versión de los hechos y Niurka hasta lo aconsejó.
La semana 6 de La Granja VIP empezó con mucha polémica y fuertes conflictos entre los Granjeros. Para muestra, la pelea de Julio Camejo con Kunno que estuvo a nada de escalar hasta el contacto físico, una situación que tiene muy conflictuado al actor, quien le pidió consejos a Niurka para salir bien librado de este problema y confesó que si no respondió ni las miradas, fue simplemente porque quería dejar claro que él no empezó a discutuir.