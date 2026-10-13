"¡Le quería dar una cachetada!”, Pascal confesó lo que vivió con Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP

Mónica está en la mira para ser nominada hasta por sus compañeros de equipo y Azalia podría quedar nominada ante las estrategias de los granjeros. Pascal Nadaud, el quinto eliminado de La Granja VIP, nos acompañó esta mañana y habló sin filtros de su rivalidad con Kevyn ‘Bicolor’ y de todo lo que vivió en el reality.