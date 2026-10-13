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"¡Le quería dar una cachetada!”, Pascal confesó lo que vivió con Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP

Pascal, el quinto eliminado de La Granja VIP, confesó que Kevyn ‘Bicolor’ llevó su paciencia al límite y logró sacar su peor versión. ¡Aquí lo que reveló!

Mónica está en la mira para ser nominada hasta por sus compañeros de equipo y Azalia podría quedar nominada ante las estrategias de los granjeros. Pascal Nadaud, el quinto eliminado de La Granja VIP, nos acompañó esta mañana y habló sin filtros de su rivalidad con Kevyn ‘Bicolor’ y de todo lo que vivió en el reality.

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