¡Exclusiva! Alejandra Guzmán quiere contar su verdad en otra bioserie

Alejandra Guzmán está lista para regresar al escenario de Guadalajara y, tras su presentación en Tlaxcala, reveló en exclusiva cómo ha vivido con la ausencia de su mamá. Luego de su reciente lesión, la ‘Reina de Corazones’ compartió que una de las recomendaciones de sus médicos fue realizar una terapia psicosomática. ¿Cómo celebra sus 38 años de carrera? ¡Esto compartió Alejandra Guzmán!