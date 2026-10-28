¡Bronco anuncia nueva fecha de ‘El Gran Baile Tour’ para la CDMX!
Tras cumplir un gran sueño a Kevyn ‘Bicolor’, participante de La Granja VIP, Bronco reveló detalles de su próxima presentación de ‘El Gran Baile Tour’ en CDMX.
Luego de que Kevyn ‘Bicolor’ cumpliera su sueño gracias a La Granja VIP y Bronco, Lupe Esparza reveló por qué se animaron a grabar el tema de “Granjo”. Por otro lado, revelaron detalles sobre su próximo concierto en la CDMX como parte de su gira ‘El Gran Baile Tour’. ¡Checa todo lo que anticiparon!