"¡Le cuesta trabajo verse al espejo!”, José Manuel Figueroa arremete contra Ninel Conde
José Manuel Figueroa habló fuerte sobre Ninel Conde y la medida de protección que habría tomado hacia él; esta es su opinión sobre el ‘Bombón Asesino’.
Luego de que Ninel Conde revelara que un juez le impuso a José Manuel Figueroa medidas de protección, el hijo de Joan Sebastian reveló por qué dicha petición no surtió efecto y le recomendó al ‘Bombón Asesino’ interponer dichas medidas a otras personas. Finalmente, José Manuel Figueroa compartió su opinión sin filtros sobre Ninel Conde.