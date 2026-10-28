"¡Le cuesta trabajo verse al espejo!”, José Manuel Figueroa arremete contra Ninel Conde

Luego de que Ninel Conde revelara que un juez le impuso a José Manuel Figueroa medidas de protección, el hijo de Joan Sebastian reveló por qué dicha petición no surtió efecto y le recomendó al ‘Bombón Asesino’ interponer dichas medidas a otras personas. Finalmente, José Manuel Figueroa compartió su opinión sin filtros sobre Ninel Conde.