¡Tremendo susto! Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts, presentaron Todo Vale

Las actrices de Todo Vale, Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts, se llevaron un tremendo susto por los truenos y relámpagos durante la premiere de la segunda temporada de la serie. Sin embargo, se dieron un espacio para hablar de la fortaleza y el empoderamiento. ¿Kim Kardashian sigue buscando convertirse en abogada? Esto reveló en la premiere de Todo Vale.