"¡Nos hace falta cada día!”, Vicente Fernández Jr. se sincera sobre la ausencia de su padre
Además de compartir cómo llevan la ausencia de su padre, Vicente Fernández Jr. lanzó una invitación a los seguidores de su padre para este 2 de noviembre.
A casi cinco años de la partida de Vicente Fernández, su hijo Vicente Fernández Jr. reflexionó sobre cómo han aprendido a vivir con su ausencia y aseguró que, como cada 12 de diciembre, ya están listos para honrar a su padre en familia. Por otro lado, Vicente Fernández Jr. lanzó una cordial invitación a la prensa y fanáticos de su padre para este 2 de noviembre y presentó a su hija ante la prensa.