"¡Nos hace falta cada día!”, Vicente Fernández Jr. se sincera sobre la ausencia de su padre

A casi cinco años de la partida de Vicente Fernández, su hijo Vicente Fernández Jr. reflexionó sobre cómo han aprendido a vivir con su ausencia y aseguró que, como cada 12 de diciembre, ya están listos para honrar a su padre en familia. Por otro lado, Vicente Fernández Jr. lanzó una cordial invitación a la prensa y fanáticos de su padre para este 2 de noviembre y presentó a su hija ante la prensa.