¿Su mamá no lo quiere? Alessandra Rosaldo habla de la relación entre Eugenio Derbez y su suegra
Alessandra Rosaldo aclaró los rumores que circularon sobre los problemas que tendría su mamá con Eugenio Derbez y reveló cómo ha sido su relación con el actor.
Alessandra Rosaldo aclaró los rumores que circularon sobre los problemas que tendría su mamá con Eugenio Derbez y resaltó que su mamá sólo ha actuado en una ocasión para defenderla, pero siempre ha querido a su yerno. ¿Cómo ha sido su relación con Eugenio? Esto confesó Alessandra Rosaldo.