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¿Su mamá no lo quiere? Alessandra Rosaldo habla de la relación entre Eugenio Derbez y su suegra

Alessandra Rosaldo aclaró los rumores que circularon sobre los problemas que tendría su mamá con Eugenio Derbez y reveló cómo ha sido su relación con el actor.

Alessandra Rosaldo aclaró los rumores que circularon sobre los problemas que tendría su mamá con Eugenio Derbez y resaltó que su mamá sólo ha actuado en una ocasión para defenderla, pero siempre ha querido a su yerno. ¿Cómo ha sido su relación con Eugenio? Esto confesó Alessandra Rosaldo.

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