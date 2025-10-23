inklusion logo Sitio accesible
"¡El Tri nunca suspende sus tocadas!”, Alex Lora rompió el silencio y habló del accidente en el Auditorio Nacional

¿Negligencia? Alex Lora rompió el silencio y recordó el lamentable accidente que ocurrió en el Auditorio Nacional y reaccionó ante los cuestionamientos.

Durante el reciente evento de la SACM, Alex Lora rompió el silencio y recordó el lamentable incidente que ocurrió en el Auditorio Nacional. Así reaccionó Alex Lora ante los cuestionamientos sobre si se trató de un accidente o de negligencia.

