“Uno tiene que tener hu*vos y entereza”, Alexander Acha abre su corazón y comparte cómo lleva la enfermedad de su mamá
Alexander Acha abrió su corazón y, en exclusiva para Venga La Alegría, y con sensibilidad nos habló de cómo ha sostenido a su familia mientras enfrenta la enfermedad de su mamá.
Alexander Acha abrió su corazón y, en exclusiva para Venga La Alegría, y con sensibilidad nos habló de cómo ha sostenido a su familia mientras enfrenta la enfermedad de su mamá. Por otro lado, reconoció que el ejemplo de sus padres ha sido su guía y aplica sus consejos a su carrera.