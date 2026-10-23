¡Así reaccionó Aldo de Nigris a las fotos íntimas que le habrían tomado a su tío Poncho!

En la alfombra amarilla de los premios a influencers, Aldo de Nigris mostró su apoyo a su tío Poncho luego de que se difundieran fotos íntimas que le habrían tomado mientras estaba en un spa. Por otro lado, Rocío Fernández reaccionó a la corona que le habría roto Imelda Tuñón, El Bogueto habló del botellazo en Veracruz, Beba Montes habló de un acercamiento con su hermana Gala, Gomita habló de su estado de salud y más. ¡No pierdas detalle!