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“Matilda” regresa a cartelera: María Elisa Gallegos y Emilia Gou hablan sobre el exitoso musical

Tras una exitosa primera temporada, el musical “Matilda” regresa a cartelera con nuevas funciones a partir del 30 de octubre.

¡Confirmado! Tras una exitosa primera temporada, el musical de “Matilda” regresa con nuevas funciones al Centro Cultural Teatro 1 a partir del próximo 30 de octubre. En Ventaneando recibimos a María Elisa Gallegos y Emilia Gou, protagonistas de la obra, para hablar al respecto.

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