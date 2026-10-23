“Matilda” regresa a cartelera: María Elisa Gallegos y Emilia Gou hablan sobre el exitoso musical
Tras una exitosa primera temporada, el musical “Matilda” regresa a cartelera con nuevas funciones a partir del 30 de octubre.
¡Confirmado! Tras una exitosa primera temporada, el musical de “Matilda” regresa con nuevas funciones al Centro Cultural Teatro 1 a partir del próximo 30 de octubre. En Ventaneando recibimos a María Elisa Gallegos y Emilia Gou, protagonistas de la obra, para hablar al respecto.