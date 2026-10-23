Kunno reconoce que ya vive a la defensiva por los conflictos en La Granja VIP

Kunno reconoció que la convivencia con el equipo contrario se ha vuelto cada vez más difícil dentro de La Granja VIP. El influencer explicó que siente que constantemente intentan sacarlo de su centro, una situación que le resulta desgastante y que ha provocado que permanezca a la defensiva. El Granjero dejó ver que esta dinámica está afectando su manera de relacionarse con los demás, pues siente que debe mantenerse alerta ante lo que ocurre a su alrededor. Sus declaraciones reflejan la tensión que se vive entre los equipos y cómo el encierro comienza a pasar factura a los participantes.