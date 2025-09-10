¡Lluvia de personalidades! Así se vivió la alfombra roja de Autos, mota y rocanrol
Durante la alfombra roja de Autos, mota y rocanrol, Camila Valero fue cuestionada sobre el testamento de Silvia Pinal; mientras que Alex y Chela Lora hablaron de la relación con su hija Celia.
TV Azteca
Durante la alfombra roja de Autos, mota y rocanrol, Camila Valero fue cuestionada sobre la herencia y testamento de Silvia Pinal. Además, Alex y Chela Lora contaron cómo es su relación con su hija Celia.
Galerías y Notas Azteca UNO