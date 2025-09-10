“Mi talón de Aquiles dentro de La Granja”: ¡Jawy Méndez reveló cuál es su punto débil y cómo podría afectar su estadía en La Granja VIP!

Este pasado martes 09 de septiembre durante el partido México vs. Corea se reveló que Jawy Méndez sería el segundo granjero en entrar a La Granja VIP, y en un live exclusivo con nuestra host digital: Mallezaa, Jawy reveló lo que considera ser su única debilidad y cómo es que podría afectarle dentro de La Granja.

Durante este en vivo Mallezaa le preguntó si dejaría a alguna “granjera” esperándolo una vez que entrara a La Granja VIP, a lo que rápidamente Jawy respondió que sí: “definitivamente, estoy en una etapa de mi vida muy plena, muy feliz, Daniela se va a quedar afuera no sé cuánto tiempo, yo la voy a extrañar muchísimo.”, y agregó “si duro el tiempo que planeo durar me voy a perder su cumpleaños, varias fechas importantes que es lo que más me duele”.

Y después de esas declaraciones agregó “creo que eso es un punto débil para mí, mi talón de Aquiles ahí dentro de La Granja”, y aclaró que si alguien llegara a hacerle un comentario al respecto se pondría como gallo de pelea.

¿Será que ya está cantando que habrá mucha polémica con su estadía? Jawy ya ha participado en diferentes realities, y dijo que no le tenía miedo a la funa, lo que nos estaría confirmando que no se va a contener si alguien llega a meterse con ese punto de su vida personal.

¿Quién es la novia de Jawy Méndez?

Daniela Loaiza es la novia de Jawy Méndez, modelo e influencer, a quienes se les han visto muy juntitos desde hace ya tiempo. Es a través de redes sociales que han compartido fotos y videos de ellos juntos, mostrándole al mundo el amor y cariño que se tienen, y demostrando que tienen una relación que más de uno envidiaría.

¿Quiénes estarán en La Granja VIP?

La Granja VIP contará con 16 granjeros, de los cuales solo se han revelado 2 nombres hasta el momento: Alfredo Adame y Jawy Méndez, por lo que faltará tiempo para tener el listado completo de nombres de los que estarán dentro de este nuevo reality de TV Azteca.

¿Cuándo inicia La Granja VIP?

La Granja VIP se estrena el 12 de octubre a través de Azteca UNO.

