Desconocido agredió a estrella de cine en festival; ¿se encuentra bien el actor?

Hay bastante consternación alrededor de las personas que presenciaron la escena, pues nada impidió que una persona agrediera a un actor perfectamente conocido en Hollywood. ¿Qué le pasó a James McAvoy? La estrella de cine reconocida por participar en sagas como los X-Men fue la persona agredida y así se suscitó la desagradable experiencia.

¿Cómo fue la agresión sobre la estrella de cine, James McAvoy?

El actor nacido en Glasgow se encontraba dentro de las actividades del Festival de Cine de Toronto, situación que le permitió trasladarse a un bar de dicho país. El nombre del sitio donde estaba celebrando su logro cinematográfico fue el Charlotte’s Room. Y todo pasó por un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En un momento determinado de la velada, James se encontró con el sujeto en cuestión y fue golpeado sin previo aviso. Por esta razón echaron al individuo alcoholizado y afortunadamente no hubo más conflicto. Fuentes cercanas a la estrella de cine indicaron que él no agredió en absoluto al golpeador y todo fue por el estado inconveniente del hombre que terminó corrido del lugar de reunión.

¿Por qué estaba la estrella de cine en el Festival de Cine de Toronto?

Los reportes también confirmaron que James McAvoy se encuentra en perfectas condiciones, salvo por el golpe que recibió. Y es que el festejo en el que se encontraba era por la presentación de su película en el ya mencionado festival de cine. El escocés se estrenó como director con California Schemin’.

Dicho filme narra la historia de dos jóvenes escoceses que van a los Estados Unidos con el sueño de triunfar en la escena musical del Hip-Hop. Parece que la prensa vio de buena forma el proyecto y en estos momentos se reporta que compañías como NETFLIX o la propia A24 quieren comprar los derechos para distribuirla.