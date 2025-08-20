¡Alfredo Adame alzó la voz para defender a Ángela Aguilar y a Christian Nodal!
Por su experiencia en relaciones sentimentales y tras las recientes polémicas declaraciones de Christian Nodal, Alfredo Adame salió a defender a Ángela Aguilar y su esposo. Además, habló de las reacciones Cazzu.
TV Azteca
Por su experiencia en relaciones sentimentales y tras las recientes polémicas declaraciones de Christian Nodal, Alfredo Adame salió a defender a Ángela Aguilar y su esposo. Además, el conductor mexicano habló de las reacciones Cazzu, expareja del cantante de regional mexicano y recordó sus tiempos de ‘mujeriego’.
Galerías y Notas Azteca UNO