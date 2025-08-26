Alfredo Adame apoya la decisión de Cazzu de abrir su perfil en una página para adultos

Sin importar todos los comentarios en contra que ha recibido Cazzu por abrir su Onlyfans, Alfredo Adame aplaude esta decisión, pues es una entrada de dinero más para sacar adelante a su hija Inti.

Que bien que lo haga, que bien que lo haga tiene con que, yo la considero una mujer muy inteligente, siempre da respuestas muy inteligentes, ya ha pasado un tiempo de que se separaron, ella siempre es muy coherente, muy congruente en lo que dice, a mí me encantan las respuestas que da

¿Alfredo Adame tiene su cuenta para adultos?

Para sorpresa de muchos, el conductor y actor reveló que también abrió su cuenta en esta plataforma para adultos, pero junto a su nueva novia, Marcela Iglesias, aunque aseguró que lo hace nada más por diversión, pues no va a tener contenido subido de tono.

Vamos a hacer un Onlyfans, pero no va a ser de desnudos ni de nada, va a ser de glamour, de ropa, a mí y a nosotros, no es que nos falte dinero, lo que pasa es que nos estamos divirtiendo

Y ya no tendrá problemas con infidelidad, porque nos reveló que acordó con su nuevo amor tener una relación poliamorosa.

Poliamor lo vivió desde que me divorcié, lo vivo con cuatro mujeres, que ellas saben la una de la otra y nunca nadie la hizo de tos

¿Tienen planes de llegar al altar?

Ahora que está muy enamorado, el conductor tiene ganas o planes de llegar al altar con su pareja y poder hacer cambios en su testamento.

