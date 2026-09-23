"¡Al fisco le gané seis asuntos!”, Alfredo Adame explota tras la polémica publicación de un revista sobre importantes señalamientos

Alfredo Adame no se quedó callado y exige su derecho de réplica tras la publicación de una revista de espectáculos que, citando una supuesta fuente cercana, aseguró que el actor habría estado en el Reclusorio Norte por defraudación fiscal equiparada; pero la historia también lo vincula a un supuesto robo de relojes de lujo en los años ochenta y se aseguró que existían supuestas carpetas de investigación por presuntos nexos con el crimen organizado. ¿Alfredo Adama tomará acciones legales por la publicación? Esto reveló el actor.