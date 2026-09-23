¡Camilo debutó profesionalmente a sus hijas en su nuevo disco Para Cuando Sean Mayores!
Durante la presentación de su nuevo disco, Para Cuando Sean Mayores, Camilo reveló que debutó profesionalmente a sus dos hijas, Índigo y Amaranto.
Camilo presentó en México su más reciente material discográfico titulado Para Cuando Sean Mayores, dedicado especialmente para sus hijas Índigo y Amaranto. Así lo compartió el cantante en conferencia de prensa, quien debutó profesionalmente a sus hijas en el álbum. ¡Aquí todos los detalles!