"¿Qué parte no entiendes?": Mono explota contra Ivonne Montero en La Granja VIP y advierte de su venganza (VIDEO)
Ser Capataz de La Granja VIP no está siendo tan fácil para el Mono Osuna, en especial ahora que sospecha que Ivonne los está perjudicando intencionalmente.
Siguen los problemas con los Peones de La Granja VIP Segunda Temporada y el Mono Osuna ya se está cansando de que no se respete el reglamento, por lo que está pensando en acabarse todo el presupuesto semanal para ver quién aguanta más. Esto porque volvieron a multarlos y Azalia le metió la duda de que fue Ivonne Montero, por lo que piensa que lo está haciendo a propósito para molestarlos.