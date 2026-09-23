"¿Qué parte no entiendes?": Mono explota contra Ivonne Montero en La Granja VIP y advierte de su venganza (VIDEO)

Siguen los problemas con los Peones de La Granja VIP Segunda Temporada y el Mono Osuna ya se está cansando de que no se respete el reglamento, por lo que está pensando en acabarse todo el presupuesto semanal para ver quién aguanta más. Esto porque volvieron a multarlos y Azalia le metió la duda de que fue Ivonne Montero, por lo que piensa que lo está haciendo a propósito para molestarlos.