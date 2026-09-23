¿Cómo hablar del suicidio con seres queridos? Aquí las recomendaciones de profesionales de la salud en el Mes Amarillo

Septiembre es conocido como el Mes Amarillo porque está dedicado a la concientización para la prevención del suicidio. Después de conocer el testimonio de Belén, el psicólogo Damián Díaz, quien profundizó sobre esta enfermedad silenciosa. ¿Cómo detectar las señales de alerta? ¿La depresión lleva al suicidio? ¿Cómo hablar del tema con seres queridos? ¡Toma nota y comparte!