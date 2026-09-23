Pablo Montero habla de Rafa Mercadante en La Granja VIP y revela si lo considera de confianza (VIDEO)
A pesar de lo que se dice sobre Rafa por su actitud, Pablo apostó por darle una oportunidad para conocerlo y ya se dio una idea de si le conviene tenerlo cerca.
Pablo Montero no lleva ni una semana en La Granja VIP, pero ya está buscando la forma de contribuir con las tareas y se mantiene atento a todo lo que pasa a su alrededor. Es así que se ha dado cuenta de que hay Granjeros que no son tan malos como se los pintaron y Rafa Mercadante sería uno de los que lo está sorprendiendo, pues se ha dado cuenta de que es una persona que está dispuesta a trabajar en equipo y hace lo que le toca sin poner pretextos, pero que su mayor defecto es no tener tacto al hablar.