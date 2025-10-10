inklusion logo Sitio accesible
Alicia Villarreal inicia un proceso legal por acoso en Estados Unidos contra Francisco Cantú

Alicia Villarreal ya realiza acciones legales en Estados Unidos contra Francisco Cantú por supuesto acoso; así lo confirmó la cantante de regional.

Alicia Villarreal, quien asegura que está viviendo un ‘amor bonito’ junto a su pareja, ya realiza acciones legales en Estados Unidos contra Francisco Cantú por supuesto acoso; así lo confirmó la cantante de regional a medios internacionales.

