Alicia Villarreal inicia un proceso legal por acoso en Estados Unidos contra Francisco Cantú
Alicia Villarreal ya realiza acciones legales en Estados Unidos contra Francisco Cantú por supuesto acoso; así lo confirmó la cantante de regional.
Alicia Villarreal, quien asegura que está viviendo un ‘amor bonito’ junto a su pareja, ya realiza acciones legales en Estados Unidos contra Francisco Cantú por supuesto acoso; así lo confirmó la cantante de regional a medios internacionales.
Galerías y Notas Azteca UNO