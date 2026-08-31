Venga La Alegría | Programa 31 de agosto 2026 Parte 2 | Laura Flores revela qué necesita un galán para conquistarla, tuvimos batallas de aura con Margarita McKenzie y lo mejor de Exatlón México

En Venga La Alegría terminamos otro mes con programas repletos de entretenimiento y muchísima diversión. Las segunda parte de este 31 de agosto, tuvimos unas divertidas batallas de aura organizadas por Margarita McKenzie, Laura Flores reveló a la Zona de Espectáculos que no se cierra al amor, el Favorito ganó Sin Palabras y Natalia Alcocer cuenta toda su estrategia para La Granja VIP.