Venga La Alegría | Programa 31 de agosto 2026 Parte 2 | Laura Flores revela qué necesita un galán para conquistarla, tuvimos batallas de aura con Margarita McKenzie y lo mejor de Exatlón México
Este 31 de agosto, en Venga La Alegría tuvimos un programa con mucha información y entretenimiento; de Silvia Navarro hablando de su hijo hasta el Sin Palabras.
En Venga La Alegría terminamos otro mes con programas repletos de entretenimiento y muchísima diversión. Las segunda parte de este 31 de agosto, tuvimos unas divertidas batallas de aura organizadas por Margarita McKenzie, Laura Flores reveló a la Zona de Espectáculos que no se cierra al amor, el Favorito ganó Sin Palabras y Natalia Alcocer cuenta toda su estrategia para La Granja VIP.