inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“No tuve el mejor final de embarazo y parto”, Ana Brenda Contreras se sinceró y reveló las complicaciones que sufrió

Ana Brenda Contreras reveló que tuvo diversas complicaciones durante y después del parto. Además, respondió a quienes la criticaron por hacer ejercicio durante el embarazo.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Ana Brenda Contreras reveló que tuvo diversas complicaciones durante y después del parto. Además, respondió a quienes la criticaron por hacer ejercicio durante el embarazo y contó cómo ha cambiado su vida tras convertirse en madre.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×