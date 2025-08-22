“No tuve el mejor final de embarazo y parto”, Ana Brenda Contreras se sinceró y reveló las complicaciones que sufrió
Ana Brenda Contreras reveló que tuvo diversas complicaciones durante y después del parto. Además, respondió a quienes la criticaron por hacer ejercicio durante el embarazo.
TV Azteca
Durante un encuentro con los medios de comunicación, Ana Brenda Contreras reveló que tuvo diversas complicaciones durante y después del parto. Además, respondió a quienes la criticaron por hacer ejercicio durante el embarazo y contó cómo ha cambiado su vida tras convertirse en madre.
Galerías y Notas Azteca UNO