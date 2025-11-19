¿Qué dice el testamento de Fernando del Solar? Así lo explica Ana Ferro

El testamento de Fernando del Solar ya fue leído hace tres semanas; el conductor heredó a sus hijos, a sus padres y a su viuda. Así lo confirmó Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, y aseguró que Ingrid Coronado no recibiría bienes de Fernando del Solar. ¿Algún interesado podría impugnar el testamento? Esto explica Ana Ferro.