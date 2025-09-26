¡La mejor actuación de la jornada! Ana Sophía cantó “Un mundo raro” en La Academia VLA

inklusion logo Sitio accesible
Ana Sophía cantó “Un mundo raro” en el escenario de La Academia VLA. Tras su interpretación del tema de José Alfredo Jiménez, consiguió que Kiko Campos le aplaudiera de pie y sentenciara que fue la mejor actuación de la jornada. ¡Imperdible!

