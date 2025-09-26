Así lucía Susana Zabaleta antes de conocer a Ricardo Pérez

No caben dudas de que la relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez sigue siendo una de las más analizadas en la actualidad. Desde que decidieron oficializar su relación, la cantante y el standupero fueron el blanco de críticas. En medio de todo esto es que han ocurrido muchas cuestiones como parodias a la prensa abucheos y ahora Mhoni Vidente predice el fin de su amor.

Susana Zabaleta, Freddy y Germán Ortega invitados en Ventaneando [VIDEO] El increíble elenco de ‘Spamalot’ nos visitó en el foro de Ventaneando. Susana Zabaleta, Freddy Ortega y Germán Ortega nos hablan de la puesta en escena.

Ambos quedaron en el medio de la crítica debido a que el influencer realizó una parodia en su pódcast La Cotorrisa, junto a su colega, a quien suelen llamar Slobo, en los medios de comunicación.

Susana Zabaleta fue el blanco de periodistas quienes la abuchearon por lo que despertó la bronca de Pérez. En medio de todo esto es que resurgieron las fotos de ella antes de iniciar su relación.

¿Cómo lucía Susana Zabaleta antes de la relación con Pérez?

Susana Zabaleta tiene una trayectoria de más de 30 años donde ha interpretado una variedad de canciones que han resonado en el corazón del público, dejando una huella imborrable en la música y el arte de su país.

Entre sus temas más emblemáticos se encuentran “Si tú no vuelves”, “Colores en el viento”, “Bésame mucho”, “Contigo aprendí", “Ella y él” y “La mentira”. Su versatilidad y pasión por la música han contribuido a su éxito y reconocimiento en el ámbito artístico.

Sin dudas la gran sorpresa la dio cuando anunció su relación con Ricardo Pérez. El influencer no ha caído muy bien en los últimos días por lo que ella también ha quedado envuelta.

¿Qué dijo Mhoni vidente de su relación?

Ante lo sucedido, los medios de comunicación siguen muy de cerca la relación sentimental entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, mientras en las redes sociales siguen apareciendo críticas hacia ellos. Es en este marco que la reconocida astróloga Mhoni Vidente dejó una predicción que sacude a la opinión pública.

“Aquí la que perdió es Susana Zabaleta”, sentenció la astróloga y defendió a los medios de comunicación por los beneficios para la carrera de los artistas. Sin embargo, predijo el final del amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez con una contundente frase: “Les doy tres segundos para que terminen. Les falta casi nada”.