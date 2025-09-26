VIDEO: Hacen viral a “Lady Patadas”, la mujer que iba a ver a su ex y terminó pateando a policías de la CDMX

En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales “Lady Patadas”, una mujer que agredió físicamente a un policía de la Ciudad de México en calles de la alcaldía Benito Juárez, en un episodio más para el museo del internet.

De acuerdo con lo que se muestra en el video y primeras versiones, se señala que la señalada habría ido a casa de su exnovio por algunas pertenencias, pero ante la negativa de poder pasar, esta se habría alterado, causando momentos de tensión en la vía pública.

¿Qué fue lo que pasó con Lady Patadas?

Según con los oficiales, la mujer se encontraba visiblemente alterada y al ponerse frente al policía con su celular en la mano (posiblemente se encontraba grabando lo que sucedía en el momento, pues el video no captó todo lo que sucedió), “Lady Patadas” reta al policía a que se lo quite.

Aunque los policías y demás civiles testigos intentaron calmar a la protagonista de este bochornoso momento, esta solamente encaraba a los elementos públicos, quien pedía que llegara “una unidad de género” a lo que le dijo “conmigo no te pases de pendejo, ¿Cuál es tu nombre?”.

Por si fuera poco, también confrontó a demás testigos, para después dirigirse a su expareja y pedirle sus cosas, a quien recriminó que abusaba de su condición (el sujeto se mostraba usando un bastón de apoyo).

La mujer acusaba al policía de haberla golpeado y lo confrontaba momentos antes de propinarle un par de patadas, lo cuál quedó registrado en video. "¿Quítate qué we? ", Arrebátame el teléfono otra vez” (...) "¿Quítate qué perro?”, con esas palabras la mujer se dirigía al oficial violentado.

#viraltiktok #news #tendencia #seguridad #policia #parejas #casa ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🥾 A patadas y gritos: mujer agrede a policía en CDMX Una mujer fue captada agr3diendo a un oficial de la SSC en Benito Juárez, tras una discusión con su expareja. El video muestra cómo lo patea mientras él pide apoyo. El ataqu3 ocurrió en calle Altamira después de un reporte de vi0lencia. La mujer intentó entrar por la fuerza al domicilio de su expareja. La policía arribó con una segunda patrulla, detuvo a la agresora y la remitió ante el juez cívico, quien elaboró la boleta correspondiente. La SSC investiga el caso y acompaña al oficial para presentar denuncia formal. #AztecaNoticias

¿Qué pasó con Lady Patadas?

A través de un comunicado oficial, se informó que con la llegada de una segunda patrulla, la mujer fue detenida y puesta a disposición del Juez Cívico, donde se espera que enfrente la pena por sus actos.

Lady patadas podría enfrentarse a una multa por agredir física y verbalmente a los policías de la capital en este 2025 pueden ir de los $2,262.8 a los $3,394.2 pesos, esto de conformidad con el valor de la UMA vigente y dependiendo la gravedad de la sanción.